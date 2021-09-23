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Американский публицист Том Роган заявил, что Россия спровоцировала стремительный рост цен на газ в Европе.

По его мнению, так Россия решила наказать лидера США Джо Байдена за проводимую политику «энергетического шантажа». В частности, отмечается соглашение с Германией по газопроводу «Северный поток-2». Публицист указывает, что политика Байдена была непоследовательной. Кроме того, как он предположил, это могло стать «прощальным подарком» для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая скоро уходит со своего поста.

Так, Меркель проявляла настойчивость в деле газопровода» и демонстрировала стремление сотрудничать с Путиным. Как считает Роган, её политика является слабостью, но это оценил Кремль.

В итоге в России захотели, чтобы США выглядели слабыми, а Европа почувствовала себя зависимой от России. При этом он отмечает, что даже несмотря на угрозу энергетической зависимости, Россия всё равно выглядит более предпочтительным партнёром, так как имеет стабильные интересы и намерения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что рост цен на газ в Европе произошёл из-за строительства газопровода “Северный поток-2”. Он отметил, что его строительство было ошибкой.

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