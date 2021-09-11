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Вахегуру Пал Сидху, американский профессор, отметил, что нынешний механизм по недопущению появления новых стран, имеющих ядерное вооружение, нельзя назвать совершенным.

Согласно его словам, есть немалое количество соглашений, которые направлены на предотвращение создания и производства ядерного оружия новыми государствами. В прошлом они позволяли сдерживать рост новых ядерных держав, однако сейчас можно увидеть, что различные страны стали самостоятельно наращивать ядерный потенциал. К ним эксперт отнес КНДР.

Специалист также отметил, что существует несколько методов, позволяющих справиться с этой проблемой. Например, следует гарантировать работоспособность договора, направленного на нераспространение ядерного вооружения. Он будет действовать лишь при соблюдении всех 3-х условий: мирном применении атома, а также соблюдении разоружения и нераспространения в равной степени.

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