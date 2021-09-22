Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Частный одномоторный самолет устроил настоящий переполох в Соединенных Штатах. На его перехват даже подняли истребитель F-16, который аккуратно выпроводил нарушителя из временно закрытой для полетов зоны рядом с Нью-Йорком.

Бесполетная зона появилась в связи с очередной Генассамблеей ООН, на которую собрались лидеры нескольких десятков стран мира. Частный самолет появился в ней около 14 часов по времени американского Восточного побережья. Практически сразу ему навстречу вылетел истребитель, который без эксцессов сопроводил нарушителя за пределы закрытой зоны.

Напомним, что жители Нью-Йорка написали, что видели боевой самолет американских ВВС над Манхэттеном, где располагается штаб-квартира ООН. Истребитель шел на малой высоте, что вызвало много вопросов у граждан.

Вам может понравиться

В Сети появились уникальные видеокадры решающего “сражения” на учениях “Запад-2021”

В ходе учений «Запад-2021» Россия провела масштабное «решающее сражение», уникальные кадры которого опубликовала ТРК «Звезда». В этой битве, которая прошла на полигоне Мулино в Нижегородской области, приняли участие военнослужащие сразу

МИД РФ: Выход Украины из Минских соглашений – это путь в никуда

Москва допускает выход Украины из Минских соглашений в одностороннем порядке. Также она прекрасно видит военные планы Киева и слышит его откровенно антироссийские заявления. Об этом сообщил замглавы дипломатического ведомства России

В Сербии по достоинству оценили фронтовые ЗРК С-300ВМ “Антей-2500”

Сербские силы ПВО применяют для защиты своего воздушного пространства «фронтовые» российские комплексы С-300ВМ «Антей-2500». Эти ЗРК предназначены для обороны от нападения с воздуха переднего края, но именно это обеспечивает их
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 сентября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 22 сентября – пасмурно, до 13 °C |