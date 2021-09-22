Частный одномоторный самолет устроил настоящий переполох в Соединенных Штатах. На его перехват даже подняли истребитель F-16, который аккуратно выпроводил нарушителя из временно закрытой для полетов зоны рядом с Нью-Йорком.

Бесполетная зона появилась в связи с очередной Генассамблеей ООН, на которую собрались лидеры нескольких десятков стран мира. Частный самолет появился в ней около 14 часов по времени американского Восточного побережья. Практически сразу ему навстречу вылетел истребитель, который без эксцессов сопроводил нарушителя за пределы закрытой зоны.

Напомним, что жители Нью-Йорка написали, что видели боевой самолет американских ВВС над Манхэттеном, где располагается штаб-квартира ООН. Истребитель шел на малой высоте, что вызвало много вопросов у граждан.