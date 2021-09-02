Сенаторы Рой Блант, Марко Рубио и Бен Сасс, представляющие Республиканскую партию, обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором осудили его политику в Афганистане. Они написали, что глава государства совершенно не понимает динамику развития конфликта в этой стране, из-за чего просто разрушил все достижения, полученные за 2 десятилетия.

Сенаторы также написали, что о захвате власти талибами (представители радикального движения «Талибан» – террористической организации, запрещенной на территории России) Байдена предупреждали за несколько месяцев до начала вывода войск. Однако он не прислушался к мнениям экспертов и поступил по-своему.

«Значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск», – пишут сенаторы-республиканцы.

По мнению сенаторов, именно Байден и его администрация поставили жителей США и особенно афганских партнеров перед угрозой новых терактов. Поэтому пытаться сейчас переложить вину за катастрофические последствия этих действий на жителей Афганистана – это «глубоко оскорбительно и возмутительно».