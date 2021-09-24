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Эксперт портала InfoBrics Лукас Лейрос считает, что альянс AUKUS способен привести к началу войны у российских границ.

Согласно мнению эксперта, основными врагами для этого альянса могут стать Китай, а также Северная Корея. Так, в Северной Корее уже выразили мнение, согласно которому AUKUS приведёт к нарушению стратегического баланса в регионе. Кроме того, было заявлено, что если Австралия получит атомные подлодки и другие военные технологии, это приведёт к началу гонки ядерных вооружений.

Как заявляет Лейрос, США и Великобритания подготавливают Австралию к ядерной войне. Передавая ей вооружение, они способствуют поднятию её уровня ядерного арсенала, который становится сравним с арсеналом Северной Кореи. Между ними, к тому же, весьма напряжённые отношения, что может привести к вооружённому конфликту.

Недавно в Китае также заявили, что альянс AUKUS способен привести к гонке вооружений. Из-за этого усилия стран по сокращению ядерного оружия являются теперь бессмысленными.

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