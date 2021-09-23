Соединенные Штаты на словах выступают за нераспространение ядерных ракет, но на деле лишь ускоряют гонку вооружений. Так посол Китая в США Цинь Ган прокомментировал создание нового военно-политического альянса. Он также назвал действия Вашингтона безответственными и направленными на подрыв мер безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китайский дипломат выступил на видеоконференции, которую совместно организовали центр Джимми Картера и фонд Джорджа Буша-младшего. Он заявил, что все усилия государств, которые направлены на сокращение ядерного оружия являются абсолютно бессмысленными, так как Соединенные Штаты своими действиями снова возвращает мир в эпоху гонки вооружений.

Напомним, что коалиция AUKUS создана 16 сентября США, Австралией и Великобританией. Официальной целью альянса является обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но эксперты уже неоднократно заявляли, что он будет оказывать давление на Китай и частично на Россию. Кроме того, AUKUS вызывает большие вопросы у стран НАТО, которые уже вознамерились пересмотреть стратегию блока.