читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты на словах выступают за нераспространение ядерных ракет, но на деле лишь ускоряют гонку вооружений. Так посол Китая в США Цинь Ган прокомментировал создание нового военно-политического альянса. Он также назвал действия Вашингтона безответственными и направленными на подрыв мер безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китайский дипломат выступил на видеоконференции, которую совместно организовали центр Джимми Картера и фонд Джорджа Буша-младшего. Он заявил, что все усилия государств, которые направлены на сокращение ядерного оружия являются абсолютно бессмысленными, так как Соединенные Штаты своими действиями снова возвращает мир в эпоху гонки вооружений.

Напомним, что коалиция AUKUS создана 16 сентября США, Австралией и Великобританией. Официальной целью альянса является обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, но эксперты уже неоднократно заявляли, что он будет оказывать давление на Китай и частично на Россию. Кроме того, AUKUS вызывает большие вопросы у стран НАТО, которые уже вознамерились пересмотреть стратегию блока.

Вам может понравиться

Премьер Австралии допустил переброску в страну американских или британских подлодок

На австралийских военных базах совсем скоро могут появиться британские и американские субмарины, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. Он пояснил также, что такой подход позволит военнослужащим ВС Австралии получить ценный опыт и

Ургант пошутил над отказом Дзюбы играть за сборную России

Иван Ургант, ведущий шоу «Вечерний Ургант», в рамках недавнего телеэфира пошутил над решением Артема Дзюбы, российского футболиста, не выступать за сборную РФ в новом сезоне. Телеведущий отметил, что футболист ответил

Байден пообещал, что теперь армия США будет использоваться лишь в самых крайних случаях

Решение политических и прочих проблем в разных регионах планеты теперь будет осуществляться не военными методами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что свою армию США используют лишь в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Королев: погода, 23 сентября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 23 сентября – пасмурно, до 13 °C |