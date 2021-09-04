Завершена укладка «Балтийского газопровода» до польского побережья. По морю осталось проложить еще около 20 километров трубопровода. Однако в будущем могут возникнуть сложности с его заполнением.

Отмечается, что за прошедшие два месяца трубоукладчиками итальянской компании Saipem было построено свыше четверти тысячи километров трубопровода, идущего из Норвегии в Польшу по дну Балтийского моря. Его строительство планируется завершить до начала февраля следующего года. В скором времени магистраль выведут на сушу, а затем продолжат ее постройку на территории Дании.

Ожидается, что этот газопровод станет альтернативой российскому «Северному потоку – 2». Его собираются запустить уже осенью 2022 года, но в компании PGNiG все еще не смогли найти нужное количество газа для его заполнения. Предполагается, что топливо будет поступать из норвежского месторождения «Дува», добыча в котором началась лишь в конце прошлого месяца.