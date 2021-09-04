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Представители американских агентств здравоохранения попросили власти на время остановить ревакцинацию от SARS-CoV-2 на территории страны.

Специалисты в области медицины советуют американской администрации пока не распространять дополнительные дозы препаратов от коронавирусной инфекции. Они называют эти действия преждевременными, ведь эксперты все еще не готовы к одобрению повторных доз для всех представленных в США вакцин. В настоящее время «бустерные» дозы одобрены только для Pfizer.

В ведомствах FDA и CFC отмечают, что одобренная Вашингтоном дата старта ревакцинации выбрана слишком рано. Они добавили, что им нужно дополнительное время на проведение тестирования и утверждение третьих доз препаратов. Ранее в Белом доме заявили, что граждане Соединенных Штатов могут рассчитывать на получение новых прививок, начиная с 20 сентября.

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