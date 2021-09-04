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Соединенные Штаты не должны пытаться вносить свои изменения в традиции и культуру Афганистана. Об этом заявил представитель запрещенного в России радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин.

Своим высказыванием он ответил на заявления американских политиков о необходимости предоставить возможность женщинам без хиджаба учиться и работать. Шахин сообщил, что подобное возможно только в американской или европейской культуре. В Афганистане женщины должны носить хиджаб, и они будут это делать.

Также представитель «Талибана» пообещал, что все женщины в хиджабе получат свободный доступ к образованию и смогут получить работу. Никто в этом их ограничивать не собирается.

25 августа талибы порекомендовали всем женщинам Афганистана не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности свою свободу, здоровье и даже жизнь.

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