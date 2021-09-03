После вывода войск из Афганистана военнослужащие США вряд ли будут долго сидеть без дела. Скорее всего Израиль воспользуется ситуацией и начнет подстрекать Соединенные Штаты к войне с Ираном. Подробности об этом рассказал в издании Advance хорватский военный аналитик Антун Роша.

Он уверен, что после провальной кампании в Афганистане Вашингтону срочно требуется «маленькая и победоносная война», которая позволит восстановить пошатнувшуюся репутацию. Иран идеально подходит для этой цели. Тель-Авив приложит все усилия, чтобы не допустить перезагрузки ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, а также попробует спровоцировать начало вооруженного конфликта. Для этого, к примеру, достаточно объявить о разработке Ираном нового оружия, что уже делалось ранее.

Роша отмечает, что США вполне могут поддаться на подобные действия Израиля, так как конфликт с Ираном выгоден для них самих. Вполне вероятно, что Тегеран окажет ожесточенное сопротивление, но превосходство Соединенных Штатов в данном столкновении будет очевидным. Поэтому они быстро выиграют войну, вернут свой авторитет и смогут вновь диктовать союзникам условия.