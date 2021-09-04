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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) адмирал Чарльз Ричард заявил, что складывающееся военно-политическое партнерство Китая и России представляет собой «быстрорастущую угрозу». Это предупреждение, как сообщает американское военное издание Breaking Defense, было сделано в минувший четверг в ходе выступления адмирала Ричарда в Гудзоновском Институте.

«И Россия, и Китай имеют возможность в одностороннем порядке, по своему усмотрению, пойти на любой уровень насилия, пойти в любую область, пойти по всему миру, со всеми инструментами своей национальной власти», – сказал командующий STRATCOM. Он добавил, что угроза усугубляется, если они станут действовать совместно.

Сегодня Китай и Россия сотрудничают по многим направлениям, в первую очередь по энергетическим вопросам. Но две страны, похоже, испытывают почву для более широкого партнерства, от военного и экономического до научно-технического.

Во время выступления адмирал Чарльз Ричард также отметил: «Нам необходимо пересмотреть любое количество наших основных операционных концепций, начиная с контроля эскалации. Я думаю, что нам нужно быть гораздо более скромными в отношении нашей способности контролировать эскалацию кризиса, чем мы это делаем сейчас. … Если мне не удастся обеспечить стратегическое сдерживание, и в частности ядерное сдерживание, ни один другой план и никакие другие возможности в министерстве не будут работать так, как задумано».

Вот почему, сказал Ричард, «сейчас хорошее время для проведения обзора стратегии национальной обороны, обзора ядерной политики и противоракетной обороны». Замечания командующего STRATCOM прозвучали после того, как на США завершили свое военное присутствие в Афганистане, и этот шаг, по мнению многих в США, считается необходимым для объявленного смещения стратегического фокуса на Китай и Россию.

Breaking Defense в этой связи отмечает растущее сотрудничество между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта (ИИ), что стратеги и аналитики рассматривают его как важнейший военный инструмент в ближайшие десятилетия.

Издание приводит озвученные в ходе того же мероприятия в Гудзоновском Институте положения нового исследования по этому вопросу. Основной вывод исследования звучит следующим образом: «Обе страны, КНР и Россия, рассматривают ИИ как критически важный фактор для их соответствующих целей внутренней и внешней политики, и они наращивают инвестиции в исследования и разработки, связанные с ИИ, хотя инвестиции Китая намного превышают российские».

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