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Натовские корабли зачастили в Черное море. Они регулярно проводят в регионе учения с Украиной и Грузией, организуют провокации. Но у России есть на все это ответ, который она продемонстрировала на своих учениях в Крыму, заявил адмирал в отставке Виктор Кравченко.

Он пояснил, что речь идет о маневрах с береговыми ракетными комплексами «Бастион», расчеты которых отрабатывали стрельбы по щитам-мишеням, имитирующим корабли потенциального противника.

Кравченко отметил, что тренировки завершились успешно, все цели были поражены. Но главное не в этом. Россия подала сигнал НАТО, что она готова к любым угрозам с Черного моря и ответит на них максимально жестко. Противокорабельные ракеты комплексов «Бастион» способны долететь даже до пролива «Босфор», поэтому РФ держит Черноморский регион под контролем.

До США и НАТО должно, наконец, дойти, что им абсолютно нечего делать в Черном море. И рано или поздно учения и провокации, которые они организуют, закончатся очень плохо для них самих.

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