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Итальянские пользователи активно прокомментировали создание нового военно-политического блока AUKUS. Они считают, что этот альянс похоронит НАТО, а также вполне может начать Третью мировую войну.

«НАТО теперь устаревшая идея. Страны ЕС должны создать единую армию и выйти из НАТО, который стал для США ещё одним способом держать нас под контролем», – написал Микеле Ф.

«Готовимся к большой войне», — выдвинул свое предположение Фабио П.

Некоторые пользователи также написали, что Италия слишком высоко оценивает свои позиции в мире.

«Вы до сих пор думаете, что Европа и Италия — это центр мира? Бедные заблудшие люди», — посокрушался Джанлука М.

Кроме того, поступило несколько предложений о дальнейших действиях европейских стран:

«Европа должна сотрудничать с Китаем. У нас слишком много общих интересов», – уверен Дамиано Ф.

«Пришло время странам ЕС сесть за стол и организовать общую систему обороны и общую внешнюю политику», – считает Джакомо Д.

«Несомненно, пакт AUKUS меняет мировой порядок, в одно мгновение сделав НАТО и ЕС неактуальными. Боррель сказал, что узнал об этом впервые из СМИ и что ЕС оставался полностью в неведении. Пора проснуться и понять, что интересы США — это не интересы Европы (и Италии)», – подвел итог читатель Исороку Ямомота.

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