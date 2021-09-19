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Военный эксперт Стивен Сильвер в своей публикации в американском издании 19FortyFive заявил, что первым шагом к победе США над Россией должна быть утилизация старых и ни на что не годных самолетов. Он процитировал министра ВВС Фрэнка Кендалла, который назвал огромное количество устаревших воздушных машин настоящей проблемой для ведомства.

США постоянно заявляют о гораздо большей численности самолетов в сравнении с Россией, пишет Сильвер. Однако они никогда не упоминают, что большинство этих воздушных машин – бесполезный хлам. Именно так можно назвать, к примеру, 500 учебно-тренировочных самолетов Northrop T-38 Talon, которые с завидной регулярность разбиваются, унося жизни военнослужащих ВВС.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», обращает внимание, что Москва постоянно обновляет свои самолеты. Она уже запустила в серию истребители Су-57, а также работает над новейшим однодвигательным Су-75 «Шах и мат». Кроме того, в разработке находится и бомбардировщик ПАК ДА. Поэтому пока Соединенным Штатам не стоит рассчитывать на превосходство в небе.

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