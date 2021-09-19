Все заявления США о превосходстве над Россией в воздухе являются ложью, уверен автор американского издания 19FortyFive Стивен Сильвер. Он пояснил, что из новых самолетов у США только F-35, а все остальное – это бесполезный хлам, который не способен участвовать в реальных боевых действиях.

США необходимо как можно скорее избавиться от этого металлолома и сделать ставку на новые летательные аппараты. К ним относятся не только истребители и бомбардировщики, но и беспилотники, которые сегодня могут проводить разведку, наносить удары по врагу, участвовать в операциях совместно с пилотируемыми воздушными машинами.

Автор публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», привел в пример учебные самолеты Northrop T-38 Talon. Он рассказал, что эти машины в буквальном смысле слова разваливаются прямо в воздухе, терпят крушения, в результате которых гибнут пилоты. В распоряжении РФ подобных самолетов нет вообще, так как она либо модернизирует старые, либо создает совершенно новые истребители и бомбардировщики.