Аналитики американского издания Popular Mechanics рассказали о двух уязвимостях США перед Россией или Китаем.

Как было заявлено, американские вооружённые силы склонны концентрировать свою военную технику – самолёты, корабли, а также наземные силы в одном месте. Это позволяет увеличивать огневую мощь, а также действовать с более высокой эффективностью. Кроме того, это позволяет легче пополнять припасы. Подобной тактики придерживаются и многие другие страны.

Однако такой метод плох тем, что врагу проще обнаружить эти силы и расправиться с ними.

Кроме того, авторы статьи заявили, что в настоящее время нет гарантии в информационном превосходстве вооружённых сил США, так как противники значительно сократили отставание. В возможном конфликте это превосходство и вовсе окажется под вопросом.

Недавно в Китае рассказали, чем закончится нападение США на Россию с использованием ядерного оружия. Как было заявлено, США проиграют, но последствия конфликта затронут весь мир.