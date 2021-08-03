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Авторы китайского издания Baijiahao прокомментировали намерения США начать ядерную войну с Россией. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как было отмечено, Америка за последнее время расторгла несколько договоров, которые предусматривают нераспространение ядерных вооружений. В связи с этим у многих аналитиков возникло предположение, что в США раздумывают о возможности массированной ядерной атаки по России.

Последствия этого решения, как считают авторы Baijiahao, можно описать в четырёх словах – «США не смогут победить». Так, в случае, если Америка атакует Россию, то в ответ та запустит десятки ядерных боеголовок. Китайские аналитики указали, что ядерные арсеналы России не уступают США.

США в итоге проиграют, однако последствия использования ядерного оружия затронут весь мир и не принесут выгоды ни Америке, ни России. Поэтому им, как было указано, необходимо решать свои разногласия путём дипломатии.

Недавно военный эксперт Константин Сивков заявил, что США намерены затеять «ядерный шантаж» в Чёрном море. По его мнению, на это указывает заявление американского адмирала Роберта Берка.

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