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На волне обсуждений ситуации в Крыму, которую спровоцировала украинская «Крымская платформа», у полуострова образовался еще один номинальный «владелец».

«Мы говорим: “Крым принадлежит татарам-тюркам», – написала журналистка Мерьем Айбике Синан, представляющая турецкое издание Turkiye.

Она также напомнила, что глава МИД Турции заявил, что судьба Крымского полуострова должна решаться дипломатическим путем, но имеющиеся в распоряжении Вашингтона и Брюсселя инструменты не эффективные для этого. Как Евросоюз, так и Соединенные Штаты не способны справиться с действиями России, которая дипломатически отстаивает свой суверенитет над республикой. Они не могут сделать больше того, что уже делают, что и создает проблему с Крымом.

Турция, как и Европа, поддерживает Украину и считает воссоединение полуострова с Россией «аннексией». Однако политологи уверены, что Анкара в этом случае играет в свою игру, надеясь получить Крым под свой контроль.

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