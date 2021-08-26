Кирилл Вышинский, представитель российской прессы, отметил, что со стороны США начали поступать «тревожные сигналы» по отношению к Украине, которых очень боятся киевские власти.

Когда Соединенным Штатам надоест Украина, то данный проект будет закрыт, а американские власти перестанут снабжать Киев деньгами – это и является его главным страхом. Журналист отметил, что уже сейчас можно увидеть соответствующие «тревожные звонки» для украинцев. К примеру, когда должность президента занимал Дональд Трамп, появилась информация о некой «большой сделке» с Россией, включавшей в себя Украину.

По этой причине украинские власти всячески поддерживали Джо Байдена, мешая Трампу. Они считали, что новый президент точно не пойдет на сделку с РФ. Однако сейчас стало видно, что Вашингтон имеет только рациональные соображения насчет Киева без каких-либо обязательств.