В Великобритании владелица альпака Жеронимо Хелен Макдональд проиграла суд и теперь животное должны усыпить в течение месяца.

Как сообщается, у Жеронимо было выявлено наличие в крови микробактерий туберкулеза крупного рогатого скота. Тестирование проводилось дважды и результат не изменился. Отмечается, что эта болезнь может поразить не только животных, но и людей. По словам министра правительства Джорджа Юститса, уничтожение альпака является необходимостью, так как он может привести к убыткам фермеров.

Судебная тяжба велась около четырёх лет. Но и сейчас Хелен не собирается сдаваться. Она заявила, что инъекции туберкулина, которые были введены альпака, могли дать ложноположительные результаты анализов.

В защиту Жеронимо Хелен создала петицию, которую подписали уже более 82 тысяч человек за несколько дней.

Недавно мы сообщали о том, что в Великобритании скончались более 330 кошек, причем непонятно, какая именно болезнь стала причиной их смерти. Ведётся установление причин их смерти.