Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Великобритании владелица альпака Жеронимо Хелен Макдональд проиграла суд и теперь животное должны усыпить в течение месяца.

Как сообщается, у Жеронимо было выявлено наличие в крови микробактерий туберкулеза крупного рогатого скота. Тестирование проводилось дважды и результат не изменился. Отмечается, что эта болезнь может поразить не только животных, но и людей. По словам министра правительства Джорджа Юститса, уничтожение альпака является необходимостью, так как он может привести к убыткам фермеров.

Судебная тяжба велась около четырёх лет. Но и сейчас Хелен не собирается сдаваться. Она заявила, что инъекции туберкулина, которые были введены альпака, могли дать ложноположительные результаты анализов.

В защиту Жеронимо Хелен создала петицию, которую подписали уже более 82 тысяч человек за несколько дней.

Недавно мы сообщали о том, что в Великобритании скончались более 330 кошек, причем непонятно, какая именно болезнь стала причиной их смерти. Ведётся установление причин их смерти.

Вам может понравиться

Большинство россиян держат в доме питомцев

Аналитики «СберСтрахования» провели опрос среди граждан РФ и определили, что около 76 процентов жителей страны держат в доме, как минимум, одного питомца. В основном россияне заводят кошек (примерно 45% респондентов).

В Британии более 330 кошек умерли от неизвестной болезни

В издании Sky News, сославшись на специалистов Королевского ветеринарного колледжа, отметили, что на территории Британии свыше 330 кошек скончались от неизвестного заболевания. На данный момент времени исследователи пытаются определить, из-за

Прилетевшая из Британии в Россию летучая мышь умерла от нападения кота

На канале BBC News сообщили, что в Псковской области от лап кота умерла летучая мышь, которая попала в Россию из Великобритании. Она пролетела более двух тысяч километров. Отмечается, что недавно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – дождь, до 14 °C | Королев: погода, 8 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C |