В издании Sky News, сославшись на специалистов Королевского ветеринарного колледжа, отметили, что на территории Британии свыше 330 кошек скончались от неизвестного заболевания.

На данный момент времени исследователи пытаются определить, из-за чего именно умерли домашние питомцы. Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося мог стать корм для животных Fold Hill Foods, ранее отозванный из магазинов. Ветеринары предполагают, что кошки погибли из-за панцитопении, вызывающей нехватку всех видов кровяных клеток.

Британские ученые отмечают, что показатель смертности среди питомцев, которые были доставлены в медучреждения, составил почти 63,5%. Они добавили, что фактическое количество смертей может оказаться гораздо выше. Специалисты призвали хозяев внимательно следить за своими животными, так как многие из них слишком поздно приводят кошек на осмотр.