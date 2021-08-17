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После захвата власти в Афганистане боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) многие местные жители пытаются всеми способами покинуть страну.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором можно увидеть, как из покидающего Кабул транспортного судна что-то выпадает. Позднее стало известно, что речь идет о двух афганцах, ранее сотрудничавших с военнослужащими США и пытавшихся улететь в другое государство. Они укрылись в техническом отсеке, но не удержались и выпали, насмерть разбившись при падении.

По телевидению представители группировки призывают людей сохранять спокойствие, однако в кабульском аэропорту царит настоящий хаос, так как многие афганцы хотят как можно скорее покинуть Афганистан. Данный объект все еще охраняют солдаты НАТО, так как из страны продолжают эвакуировать дипмисии других государств. Военным даже пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы остановить толпу.

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