В ряде СМИ сообщили, что жители районов возле афганского города Таринкот, расположенного в провинции Урузган, даже не пытаются сражаться с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России), сразу же сдавая им поселения.

Источники отмечают, что на данный момент времени в населенном пункте идут сражения за местный полицейский штаб. Они указывают на то, что правительственные войска уже смогли освободить один из районов, находящийся в паре километров от Таринкота. Однако официально данную информацию никто еще не прокомментировал.

Согласно сведениям, опубликованным Евросоюзом, талибы захватили почти 65% от всей территории этой ближневосточной страны. На данный момент времени они готовятся взять под свой контроль еще около одиннадцати крупных городов. Террористы также собираются перекрыть доступ правительственным войскам, находящимся на севере, к Кабулу.