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В немецком издании Die Zeit рассказали об «обратном отсчете», который президент Украины Владимир Зеленский запустил до «возвращения Крыма». Публикация очень насмешила читателей из Германии.

Пользователи Сети считают, что украинский лидер никогда не сможет «вернуть Крым». Россия просто не отдаст полуостров стране, являющейся союзником Североатлантического альянса. А у Зеленского «ничего нет в руках», чтобы предъявлять Москве какие-то претензии.

Читатель Bernd Schullcke также поинтересовался, что Киев намеревается делать с жителями Крыма, если полуостров вдруг каким-то чудом вернется под контроль Украины.

«Говоря о правах человека, как же Зеленский собирается поступить с населением Крыма после возможного возвращения? Оно теперь довольно четко относит себя к России», – написал он.

«Зеленский живет в мире грез?», – поинтересовался читатель под ником Insert C01n.

Пользователь Lu также напомнил, что даже комик Зеленский должен знать о наличии у России ядерного оружия. И о том, что с ней тягаться не станут даже США, не говоря уже о Европе или Украине.

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