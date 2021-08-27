Владимир Зеленский, украинский лидер, назвал причину того, почему он прослезился в ходе торжественного шествия, проведенного в честь Дня независимости Украины.

При просмотре театрализованного представления, посвященного украинской истории и продемонстрировавшего наиболее важные этапы развития государства, Зеленскому не удалось сдержать слез. Он объяснил этот факт крайне эмоциональным моментом, добавив, что «все плакали», так как являются живыми людьми со своими чувствами.

Во время беседы с журналистами Зеленский также рассказал об основных достижениях, достигнутых в стране при его президентстве. В список попали: улучшение инфраструктуры, хороший показатель оснащенности и подготовки войск, а также движение государства к субъектности. Он уверен, что Украина имеет все шансы на то, чтобы превратиться в «европейскую витрину».