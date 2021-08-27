читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Зеленский, украинский лидер, назвал причину того, почему он прослезился в ходе торжественного шествия, проведенного в честь Дня независимости Украины.

При просмотре театрализованного представления, посвященного украинской истории и продемонстрировавшего наиболее важные этапы развития государства, Зеленскому не удалось сдержать слез. Он объяснил этот факт крайне эмоциональным моментом, добавив, что «все плакали», так как являются живыми людьми со своими чувствами.

Во время беседы с журналистами Зеленский также рассказал об основных достижениях, достигнутых в стране при его президентстве. В список попали: улучшение инфраструктуры, хороший показатель оснащенности и подготовки войск, а также движение государства к субъектности. Он уверен, что Украина имеет все шансы на то, чтобы превратиться в «европейскую витрину».

Вам может понравиться

В Пенсионном фонде объяснили порядок единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд рассказал пенсионерам о порядке получения нового пособия в размере 10 тысяч рублей. Как сообщается, указ о выплате пособия недавно подписал Владимир Путин. Для получения этой выплаты не нужно
  • Анна
  • 26.08.2021
  • читать 1 минуту

Ни в ЗакС, ни в Думу: Избирком продолжает борьбу с певицей Булановой

Избирком не принял агитационные материалы кандидата в Госдуму певицы Татьяны Булановой. Упорство в борьбе чиновников с певицей перестает вписываться в рамки любой логики. Территориальный избирком дважды отказал кандидату в регистрации

Поставка российских комплексов ПВО С-400 в Индию идет по графику

В рамках проходящей в России оборонной выставке «Армия-2021» директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов подтвердил, что установленный график поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Индию
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |