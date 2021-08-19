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Владимир Зеленский, украинский лидер, высказался в поддержку проведения переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, считая их способом, который позволит освободить политзаключенных в Крыму.

Согласно его словам, на Украине уже подготовили списки политических заключенных, однако вопрос по их освобождению значительно замедлен. Он добавил, что не видит иного выхода из этой ситуации кроме как проведение встречи с лидером РФ. Зеленский предположил, что иные варианты решения данной проблемы могут быть разработаны в рамках предстоящей «Крымской платформы».

Глава государства отметил, что у него имеется список важных вопросов, которые он старается обсуждать с другими лидерами во время подобных встреч. Он заявил, что решение данного вопроса зависит от РФ, которая не желает признавать задержанных людей политзаключенными из Украины.

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