В составе российских Военно-космических сил существенно выросло количество летчиков-снайперов, сообщил генерал Александр Максимцев, занимающий пост заместителя главнокомандующего ВКС. Он связал это с пребыванием пилотов боевых самолетов РФ в Сирии.

По словам генерала, в арабской республике побывал практически весь летный состав российских ВКС. Там пилоты не только повысили свою квалификацию, но еще и принимали участие во вполне реальных боевых действиях против боевиков.

Также Максимцев рассказал, что перед каждым пилотом сегодня стоит задача повышать классность ежегодно. Основная цель этого требования – довести весь летный состав ВКС до уровня летчиков первого класса.

В настоящий момент летчик-снайпер – это высшая для пилота квалификация. После нее следуют летчики первого, второго и прочих классов.