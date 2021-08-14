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В составе российских Военно-космических сил существенно выросло количество летчиков-снайперов, сообщил генерал Александр Максимцев, занимающий пост заместителя главнокомандующего ВКС. Он связал это с пребыванием пилотов боевых самолетов РФ в Сирии.

По словам генерала, в арабской республике побывал практически весь летный состав российских ВКС. Там пилоты не только повысили свою квалификацию, но еще и принимали участие во вполне реальных боевых действиях против боевиков.

Также Максимцев рассказал, что перед каждым пилотом сегодня стоит задача повышать классность ежегодно. Основная цель этого требования – довести весь летный состав ВКС до уровня летчиков первого класса.

В настоящий момент летчик-снайпер – это высшая для пилота квалификация. После нее следуют летчики первого, второго и прочих классов.

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