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Великобритания на протяжении двух лет издевалась над российскими корреспондентами, вынуждая их уезжать из страны, поэтому сейчас у Лондона не получится выставить ситуацию с журналисткой Би-би-си Сарой Рейнсфорд как преследования или гонения в отношении нее, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что действия по отношению к Рейнсфорд – это ответная мера на издевательства Британии. Она регулярно отказывается продлевать визы российским корреспондентам, вынуждает их уезжать без объясняющих ситуацию документов, занимается настоящей дискриминацией. Именно поэтому Рейнсфорд визу тоже не продлили и 31 августа ей придется уехать из России.

«Мы своё обещание держим: обещали ответить – ответили», – добавила Захарова.

Она также заявила, что как только дискриминация российских корреспондентов прекратится и им начнут выдавать визы, Рейнсфорд никто не откажет в повторном въезде в Россию. Но до этого момента ей лучше оставаться в Британии.

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