Над провинцией Мариб, в которой в настоящий момент продолжаются ожесточенные сражения, йеменские хуситы сбили американский разведывательный беспилотник типа ScanEagle. Бригадный генерал Яхья Сария рассказал подробности этого инцидента.

Он сообщил, что беспилотный аппарат был обнаружен йеменской системой противовоздушной обороны. Кому именно принадлежал дрон – Саудовской Аравии или правительственным силам, генерал не уточнил.

Напомним, что вооруженные столкновения между законными властями Йемена и хуситами начались в 2014 году. Еще через год в страну вошли силы коалиции во главе с Саудовской Аравией, что подлило масла в огонь. В настоящий момент 80 процентов населения Йемена нуждается в гуманитарной помощи. Около трех миллионов человек были вынуждены оставить свои дома и искать пристанища в других районах страны.