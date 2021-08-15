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Россия быстро освоилась в сфере создания беспилотных аппаратов и продолжает удивлять мир все новыми и новыми моделями. К 2040 году у нее вполне могут появиться БПЛА, которые смогут долететь до Соединенных Штатов, не требуя дозаправки, пишет японское издание Yahoo News Japan.

Авторы публикации отмечают, что сейчас Россия разрабатывает целую линейку дронов, которые смогут осуществлять разведку и наносить удары по позициям потенциального противника. При этом она обращает внимание и не дальность действия беспилотников.

БПЛА, способные осуществлять сверхдальние перелеты и атаковать цели на территории противника, она сможет разработать и запустить в серийное производство к 2040 году, считают эксперты из Японии. При этом эти аппараты будут участвовать в операциях и в Европе.

Также авторы отмечают, что Россия серьезно подошла к данной сфере деятельности. Она не только разрабатывает новые БПЛА, но еще и готовит кадры, которые будут управлять этими устройствами. Так, в Рязанском высшем военно-десантном командном училище появилась специальность «боевое использование БПЛА», получить которую можно через 5 лет обучения. Кроме того, в РФ открываются курсы операторов инструкторов беспилотных аппаратов боевого назначения.

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