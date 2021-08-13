В четверг, 12 августа, избирательная комиссия отказала в регистрации и сняла весь список партии “Родина” с выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Горизбирком якобы нашел брак в подписных листах, чем и аргументировал свое решение. Партия не согласилась с таким исходом и обратилась с жалобой в Центральную избирательную комиссию.

Глава петербургского отделения партии “Родина” Андрей Петров заявил, что горизбирком в очередной раз проигнорировал требование ЦИК соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуры избирательного законодательства РФ. По его словам, глава ЦИК Элла Памфилова не раз высказывала недоверие местному ГИКу и предлагала самораспуститься, однако эти действия не дали никакого результата.

“Родина” будет продолжать бороться за восстановление законности и порядка в нашем городе, за легитимность и прозрачность избирательного процесса. Наши инициативы получили поддержку сотен тысяч горожан и множества всероссийски известных деятелей культуры. Горизбирком перегибает палку и традиционно плюет на закон. Мы будем бороться всеми законными способами с вопиющим нарушением норм избирательного права РФ и за отмену неправомерных решений об отказе в регистрации Булановой и всех наших кандидатов”, – заявил председатель городского отделения партии.

Петров верит, что справедливость восторжествует, ведь именно ЦИК имеет право отменить решение горизбиркома в случае ошибки.

“Спасибо петербуржцам за поддержку. Верю в людей. Верю в торжество закона”, – подытожил Андрей Петров.