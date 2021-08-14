Россия и Китай пока не объединяют свои вооруженные силы, чтобы выступить против коллективного Запада единым фронтом, однако совместные их учения демонстрируют НАТО и США мощь и огромный военный потенциал, пишет немецкое издание Welt.

В публикации сообщается, что РФ и КНР задействовали десятки тысяч военнослужащих в первых совместных учениях, которые проводятся на китайской территории. Кроме того, в маневрах задействована новейшая боевая техника обеих стран, которая выглядит впечатляюще.

По словам китайского офицера Лю Сяоу, который командовал учениями, мероприятия проводились в рамках отработки мер, направленных на борьбу с терроризмом. В маневрах принимали участие новейшие беспилотные аппараты и самолеты-разведчики, истребители и наземная боевая техника. Он также отмечает, что подобные мероприятия позволяют китайским войскам повышать свою боеспособность.