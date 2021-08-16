Авторы американского издания War on the Rocks Райан Фишель и Арон Штейн рассказали о действиях войск США в Сирии, а также отметили, что в ходе некоторых последних операций вскрылись серьезные проблемы ВВС Соединенных Штатов.

По словам политических обозревателей, Россия с 2016 года практически регулярно наносит бомбовые удары в непосредственной близости от позиций США и их союзников по коалиции. Это вынуждает американские истребители постоянно вылетать на перехваты, предотвращая новые атаки.

Авторы отмечают, что в Сирии российские и американские самолеты часто летают так близко к другу, как не было со времен арабо-израильского конфликта. При этом ВВС Соединенных Штатов заметно проигрывают ВКС РФ, так как в ходе обучения пилотов Америка не дает им всех требуемых навыков.

Это самое обучение должно учитывать, что Россия может использовать третьи страны, в том числе, и Сирию, для войны против Соединенных Штатов. Поэтому самолеты ВВС должны быть готовы к отражению атак. Сейчас они позволяют беспрепятственно входить в свои зоны не только российским истребителям и бомбардировщикам, но и иранским беспилотникам, начиненным взрывчаткой.

Такие же сценарии в дальнейшем могут успешно разыгрываться в космическом пространстве, в Афганистане или в Южно-Китайском море, поэтому их лучше предотвратить уже сейчас, кардинально изменив тренировки летчиков.