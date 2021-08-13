Пару дней назад ВМС США провели взрывные испытания авианосца USS Gerald R. Ford. По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, этими тестами Соединенные Штаты дали понять Китаю и России, что их боевые корабли обладают высокой прочностью и совершенно не опасаются нападения.

Испытания проводились по стандартной схеме. В непосредственной близости от авианосца было подорвано взрывное устройство, после чего экипаж занялся проверкой работоспособности всех систем корабля и целостности всех его компонентов.

Тесты завершились успешно и стали сигналом для России и Китая. Этими испытаниями США как бы говорят – мы совершенно не боимся перевооружения своих потенциальных противников, так как владеем мощными и прочными авианосцами.

За последние два месяца USS Gerald R. Ford трижды прошел взрывные испытания, в ходе которых он находился все ближе к эпицентру взрыва. В последний раз он выдержал ударную волну, сопоставимую с землетрясением почти в 4 балла.