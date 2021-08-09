8 августа американские ВМС провели взрывные испытания авианосца USS Gerald R Ford неподалеку от побережья Флориды. Они так старались тщательно проверить корабль на прочность, что спровоцировали почти 4-балльное землетрясение.

Представители ВМС рассказывают, что корабль заложили еще в 2005 году на корабельной верфи в штате Вирджиния. На воду авианосец спустили 8 лет спустя. Еще через 4 года корабль наконец передали на вооружение Военно-морских сил, однако до сих пор он выходит в плавание в гордом одиночестве, так как авианосная ударная группа все еще не сформирована.

По мнению начальника ВМС, конструкторы несколько переборщили с новейшими технологиями в процессе разработки корабля. Из-за чрезмерной технологичности экипаж то и дело сталкивается с серьезными проблемами в эксплуатации авианосца. Вполне вероятно, что именно поэтому он не выходит в море для решения серьезных задач и обходится без АУГ.