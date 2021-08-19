Лаборатория AFRL, принадлежащая ВВС Соединенных Штатов, сообщила о завершении работы над новейшим видом боеприпаса воздушного базирования Dialable Effects Munition (DEM). Главной особенностью этой разработки является возможность изменять эффект от ее воздействия в зависимости от конкретной боевой задачи. Публикацию в издании Janes, рассказывающую об этом боезаряде, в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Технологические решения для нового боеприпаса совместно разработали лаборатория AFRL, Командование по развитию боевых возможностей ВС США, а также компании L3 Harris, Faxon Machining и прочие. Изобретение представляет собой ракету класса «воздух-поверхность», которая запускается с самолета и оснащается хвостовым комплектом GBU-31 Joint Direct Attack Munition, который обеспечивает точность попадания по цели.

На первый взгляд это обычная высокоточная ракета, однако она отличается от других умных боеприпасов наличием ряда дополнительных технологий. К ним относятся датчик высоты взрыва, специальный прибор, предотвращающий срабатывание заряда раньше времени, электронный сейф и системы огневой поддержки.

Все эти решения дают возможность регулировать силу взрыва боезаряда, а также направление и скорость разлета осколков. Благодаря такому подходу пилот, выпускающий ракету, может самостоятельно выбирать один из трех эффектов – взрыв на большой высоте над целью для поражения максимальной площади, срабатывание под ней для минимального ущерба либо «перфорация». Последний эффект активируется в случае необходимости поразить цель, расположенную в бетонном, земляном или другом укрытии. В такой ситуации боезаряд сперва проникает туда, а затем уже находит и уничтожает мишень.

Минобороны США заявляет, что данный боезаряд позволит полностью вытеснить кассетные боеприпасы. Кроме того, он позволит существенно расширить возможности пилотов, позволяя им самостоятельно выбирать нужный эффект для поражения цели.