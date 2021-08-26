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В начале текущей недели в Исландии приземлились три бомбардировщика-невидимки ВВС США B-2 Spirit. Объявленной целью развертывания, которое может длиться несколько месяцев, указана практика отработки «скрытных» бомбардировочных миссий в Арктике.

Как сообщает латиноамериканский военный портал Zona-Militar, развертывание осуществлялось под эгидой Целевой группы бомбардировщиков ВВС США, которая регулярно организует отправку различных групп бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52 на базы, расположенные по всему миру, «для сдерживания потенциальных угроз, проведения тренировок с силами союзников и тактических операций».

«Регулярное сотрудничество бомбардировщиков с союзниками и партнерами помогает нам лучше решать проблемы безопасности в сегодняшней сложной глобальной обстановке», – сказал генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе.

Экипажи B-2 ранее уже базировались в Исландии – в 2019 году, при этом они отработали дозаправку своих самолетов, что дало возможность подготовиться к текущему развертыванию. Кроме того, в марте текущего года два B-2 взлетели в Миссури, дозаправились на Азорских островах, а затем совершили перелет между Исландией и Соединенным Королевством, прежде чем встретить B-1, уже развернутые за Полярным кругом к северу от Исландии.

«Однако в военное время B-1 и B-2, вероятно, никогда не летали бы в смешанном строю: в то время как B-2 обладает технологиями малозаметности, у B-1 их нет. Также B-2 медленнее, чем B-1, и его боевая нагрузка наименее гибкая из трех типов (B-1, B-2 и B-52)», – пишет по этому поводу Zona-Militar.

Латиноамериканское издание также отмечает: бомбардировщики-невидимки достаточно трудно содержать и обслуживать на краю Полярного круга, но в Исландии в августе нет «ужасного холода», хотя, вероятно, в ходе развертывания B-2 в дальнейшем погода станет намного холоднее. Молодые летчики, которые сейчас входят в экипажи B-2, скорее всего, в будущем станут управлять новейшими бомбардировщиками B-21, которые Соединенные Штаты планируют использовать для замены B-2. Чем больше у пилотов и техников наземного персонала будет опыта в ремонте и обслуживании B-2 в различных погодных условиях, тем более подготовленными они будут к тому, чтобы поддерживать B-21 в будущем, в том числе в условиях сурового климата Арктики.

«В этом смысле текущее развертывание B-2 в Исландии связано не только с необходимостью военного противостояния потенциальным иностранным противникам, но и с подготовкой и обучением к предстоящим конфликтам», – обтекаемо заключает Zona-Militar, избегая прямо называть Россию в качестве противника.

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