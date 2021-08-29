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Штаб Операции Объединенных сил ВС Украины рассказал в социальной сети Facebook об обострении на Донбассе. Он заявил, что самопровозглашенные республики нарушили режим прекращения огня 13 раз всего за 24 часа.

Представители пресс-службы заявили, что на линии соприкосновения были обнаружены беспилотные аппараты «Орлан-10», которые допустили несколько нарушений границы. Также ДНР и ЛНР вели огонь в непосредственной близости от Авдеевки и Светлодарска, Красногоровки и Луганского, других населенных пунктов.

В результате атак ополчения пострадали 8 военнослужащих ВСУ, заявляет пресс-служба штаба ООС. Она также отмечает, что украинская сторона открывала огонь по позициям Народной милиции в ответ на проводимые ею атаки.

Напомним, что ранее в НМ ДНР сообщили, что первыми минометные обстрелы затеяли как раз ВСУ, причем удары пришлись по жилым домам в населенных пунктах неподалеку от Авдеевки. Народная милиция открывала ответный огонь для подавления позиций противника.

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