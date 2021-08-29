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На горловском и донецком направлениях на Донбассе Народная милиция самопровозглашенной ДНР была вынуждена открыть ответный удар по позициям ВС Украины. Замначальника военного ведомства республики Эдуард Басурин заявил, что эти действия были предприняты, чтобы не допустить появления новых жертв среди мирного населения.

Он пояснил, что украинские ВС пять раз нарушили условия режима прекращения огня. Они атаковали тремя десятками мин населенный пункт Минеральное, а также обстреливали из 82-миллиметрового миномета Доломитное и Веселове.

В результате обстрелов, в населенном пункте Каштановое пострадали четыре жилых дома на улицах Воровского и Курортной, рассказал Басурин. Он также отметил, что ответными ударами огневые позиции Украины были подавлены, о потерях противника информация появится позже.

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