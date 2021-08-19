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В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи с американской военной базы Баграм, которую захватили талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). На них видно, какое количество техники и вооружения получили боевики только с одного объекта.

Так, на видео можно разглядеть сотни совершенно новых автобусов и внедорожников, бронетранспортеров американского производства. На базе около 40 лет хранились и советские танки Т-55, которые талибы также пристроили к делу.

Американские войска, напомним, впопыхах покидали базу Баграм. Они забрали с собой только танки «Абрамс» которые представляли самую грозную силу. Всю остальную технику, в том числе и совершенно новую, они оставили, так как ее транспортировка обходится гораздо дороже.

Помимо сухопутной техники, американцы оставили на базе вертолеты MD-530F, штурмовики Embraer Super Tucano, транспортные самолеты C-27A и C-130, беспилотные аппараты.

По словам экспертов, именно из-за огромного количества техники и оружия, переброшенного в Афганистан, США так долго тянули с выводом своих войск из Афганистана. Когда решение об уходе все же было принято, технику решили оставить афганским правительственным силам. Но можно предположить, что американские власти отлично знали, в чьих руках в итоге окажется вооружение.

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