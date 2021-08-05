Радж Каран, специалист в области медицины из Британии, отметил, что тем, кто хочет быстрее погружаться в сон и лучше высыпаться ночью, необходимо воспользоваться методом «10-3-2-1».

Согласно его словам, на вывод кофеина из организма нужно 10 часов, поэтому кофе следует пить только за завтраком. В ином случае заснуть будет гораздо труднее. Употреблять сытную пищу необходимо не позднее, чем за 3 часа до того, как ложиться спать. Выпивать алкогольные напитки вечером тоже не рекомендуется, так как они мешают быстрому сну.

Нужно перестать заниматься любой рабочей деятельностью за 2 часа до сна, а за 1 час – прекратить пользоваться смартфоном, планшетом, ноутбуком и любыми другими девайсами, так как синий свет от дисплея ухудшает выделение мелатонина, который нередко называют гормоном сна.