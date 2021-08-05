читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Радж Каран, специалист в области медицины из Британии, отметил, что тем, кто хочет быстрее погружаться в сон и лучше высыпаться ночью, необходимо воспользоваться методом «10-3-2-1».

Согласно его словам, на вывод кофеина из организма нужно 10 часов, поэтому кофе следует пить только за завтраком. В ином случае заснуть будет гораздо труднее. Употреблять сытную пищу необходимо не позднее, чем за 3 часа до того, как ложиться спать. Выпивать алкогольные напитки вечером тоже не рекомендуется, так как они мешают быстрому сну.

Нужно перестать заниматься любой рабочей деятельностью за 2 часа до сна, а за 1 час – прекратить пользоваться смартфоном, планшетом, ноутбуком и любыми другими девайсами, так как синий свет от дисплея ухудшает выделение мелатонина, который нередко называют гормоном сна.

Вам может понравиться

Врачи рассказали о риске появления аллергических реакций на вакцину против коронавируса

Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов высказались насчёт возможности появления аллергии на препараты против COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости. Согласно имеющейся информации, полученной во время проведения масштабных исследований,
  • Анна
  • 04.08.2021
  • читать 1 минуту

Учёные рассказали о влиянии ожирения на рак пищеварительной системы

Специалисты из Великобритании рассказали о влиянии лишнего веса на онкологию. Согласно заявлению учёных, ожирение в действительности может негативно повлиять на развитие злокачественных образований. Так, лишний вес может поспособствовать развитию рака
  • Анна
  • 02.08.2021
  • читать 1 минуту

Ученые доказали принадлежность неандертальцам древнего пещерного искусства

Команда исследователей смогла доказать, что наскальные рисунки, найденные в пещере, находящейся в Испании, принадлежали неандертальцам и были выполнены несколько десятков тысяч лет назад. Примерно три года назад были обнаружены первые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |