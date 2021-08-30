Гастроэнтеролог Никита Харлов в беседе с радио Sputnik рассказал о продуктах, которые весьма не рекомендуется есть перед тем, как поставить вакцину от коронавируса.

Специалист отметил, что какой-либо особой подготовки к вакцинации не требуется, но питание придётся скорректировать. Соблюдать некоторые ограничения придётся как до вакцинации, так и некоторое время после неё.

В частности, Харлов призвал отказаться от употребления аллергенных продуктов, а также от переедания в целом. Кроме того, он советует не пробовать ничего нового или экзотического, и не экспериментировать.

Также стоит на некоторое время исключить сладкое, так как такие продукты повышают уровень сахара в крови, а это грозит тем, что человек перенесёт вакцинацию тяжелее. Причём относится это не только к сладостям, а ко всему, что содержит углеводы – картофель, хлеб, каши. Кроме того, нужно снизить употребление фруктов. Харлов советует оставить цитрусовые, бананы и виноград.

Этих ограничений нужно придерживаться как до вакцинации, так и около двух недель после неё.

Недавно биолог Анча Баранова рассказала, как повлияет вакцинация на человека, если он заболел коронавирусом, но ещё не узнал об этом. По её словам, тяжёлых последствий не будет, но перед вакцинацией лучше сделать ПЦР-тест.