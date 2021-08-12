Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял несколько известных мифов о коронавирусе, а также рассказал, как России удалось столь быстро создать вакцину от Covid-19.

Он пояснил, что технологии, которые и стали основой для препарата «Спутник V» разрабатывались задолго до пандемии. Именно поэтому оставалось лишь адаптировать их к новой инфекции и провести испытания, что и было сделано.

Также Проценко опроверг слухи о том, что после прививки вакциной место инъекции начинает действовать по принципу магнита и притягивать к себе металлические изделия.

Кроме того, главврач больницы №40 заявил, что разговоры о многочисленных заражениях после иммунизации тоже являются только слухами. Вероятность заболеть после прививки существует, но она очень мизерна, поэтому подавляющему большинству россиян опасаться точно нечего.