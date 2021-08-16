Война в Сирии продемонстрировала будущее современной авиации, а также показала некоторые слабые стороны подготовки американских пилотов, пишет издание War on the Rocks. Авторы статьи отмечают, что в сирийском небе могли одинаково безопасно летать российские самолеты и истребители ВВС США, которые при этом не принимали друг друга за врагов.

В этом эксперты Райан Фишел и Аарон Штайн видят и некоторые недостатки, так как самолеты обеих сверхдержав были вынуждены летать на небольшом расстоянии друг от друга.

Авторы отмечают, что американская авиация ни разу не атаковала сирийские комплексы ПВО по той простой причине, что на них могли находиться российские специалисты. Все дело в том, что поставки ЗРК С-400 и С-300 в САР организовала именно Россия.

По словам специалистов, данная тактика использовалась еще Советским Союзом во время холодной войны – специалисты СССР на объектах противовоздушной обороны разных стран практически полностью исключали риск нанесения ударов по этим комплексам.

Боевые действия в Сирии продемонстрировали, что Соединенные Штаты имеют одну существенную уязвимость – их авиация вынуждена часами проводить разведывательные действия, чтобы нанести хотя бы один удар по противнику. Это слишком сложная модель, которая требует выстраивания топливных систем, а также обеспечения постоянной качественной связи. И если в Сирии все это не имело особого значения, то в случае войны с Китаем или РФ возможно существенное снижение мобильности и маневренности, которое может стоит США победы.