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На свое 20-летнее участие в конфликте в Афганистане Соединенные Штаты потратили 2,3 триллиона долларов. Такой итог вывели специалисты Университета Брауна в своем отчете под названием «Затраты на войну».

Они написали, что 2,3 триллиона – это далеко не все. Кроме того, сейчас потребуется выделять средства на лечение и пожизненное медицинское обслуживание ветеранов войн в Афганистане и Ираке. Их сумма составит примерно 2,5 триллиона. Также США залезли в военные долги, проценты по которым к 2050 году доберутся еще до 8 триллионов долларов.

В ходе боевых действий США потеряли 6 000 военнослужащих, еще двадцать тысяч получили ранения. Также во время войны были убиты около ста тысяч жителей Афганистана.

Напомним, что вывод войск США должен завершиться 31 августа. Президент Джо Байден уже заявил, что сроки вполне реальны и уложиться в них можно.

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