Разработка программного обеспечения для планирующей авиабомбы «Дрель» представляла собой весьма сложную задачу. Но российским специалистам все же удалось успешно справиться с ее решением, заявил военный историк и аналитик Юрий Кнутов.

Он напоминает, что благодаря ПО, установленному на боевой части бомбы, боезаряд может атаковать только артиллерийские и ракетные установки, а также бронетехнику. При этом даже случайное попадание по объектам гражданской инфраструктуры полностью исключается.

Авиабомба, которая наделена искусственным интеллектом, сможет различать военные и гражданские объекты. Конструкторы «научили» ее делать это в любое время суток и в различных погодных условиях. Именно в этом и заключалась основная сложность, уверен эксперт.

Напомним, что планирующая авиабомба «Дрель» обладает и еще одним неоспоримым преимуществом. Она способна пролетать несколько десятков километров до цели, благодаря чему самолетам РФ не нужно пересекать границу противника или прорывать его систему противовоздушной обороны.