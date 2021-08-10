Александр Ходаковский, военный эксперт, во время беседы с журналистами рассказал, что нужно сделать, чтобы украинские вооруженные силы перестали обстреливать жилые дома в Донбассе.

Согласно его словам, при наличии достаточного наступательного потенциала и политической воли двигаться дальше проблема с обстрелами решилась бы сама собой. Он отметил, что украинские войска сразу бы обратились в бегство, а при отступлении не смогли бы обстреливать прифронтовые области. Сейчас же ополченцы ведут слабый ответный огонь, так как следуют ограничениям на использование разных видов оружия.

По мнению специалиста, у Донбасса имеются все возможности для полного подавления вражеского огня, однако он не применяет имеющийся потенциал. По этой причине Ходаковский советует пока что просто расселять людей, живущих в районах, до которых долетают украинские снаряды и мины.