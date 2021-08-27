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Полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал взрывы в аэропорту Кабула, а также рассказал, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Он предрек серьезное противостояние между двумя запрещенными в России террористическими организациями – ИГИЛ и «Талибан».

По словам специалиста, талибы в последние несколько лет постоянно конфликтуют с ИГ (Исламское государство – запрещенная в РФ организация). Поэтому на территории Афганистана они поведут с ними войну не на жизнь, а на смерть. Скорее всего по всей стране вскоре начнутся акции устрашения. Все афганцы, в которых заподозрят сторонников ИГИЛ, будут арестовываться. Также на них натравят местное население, а в городах появятся дружины.

Напомним, что в четверг в аэропорту прогремела серия взрывов. Пентагон заявил, что «Талибан» к ним не имеет отношения. В результате теракта погибло 110 человек, из них 28 – это захватившие власть в Афганистане боевики, а его 13 – военнослужащие ВС США.

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