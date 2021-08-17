Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юрий Лямин, эксперт по военным вопросам, в рамках беседы с журналистами «Известия», назвал причины того, почему из Афганистана начали массово убегать военные летчики.

Согласно его словам, даже когда официальные власти имели контроль над страной, пилоты не могли сказать, что чувствуют себя в безопасности, так как за ними постоянно охотились талибы (Талибан – террористическая организация, запрещенная в России). Поэтому в настоящее время, даже несмотря на получение амнистии, они боятся быть убитыми боевиками, так как в прошлом наносили по ним воздушные удары. Чтобы избежать расправы, они убежали в соседние государства.

Военный специалист отметил, что в Сети начали появляться непроверенные сведения о том, что на аэродромах Таджикистана приземлились еще 3 самолета с летчиками афганских ВВС. Лямин не исключил, что подобных случаев может быть намного больше – их просто не озвучивают в СМИ.

Вам может понравиться

Ветераны НАТО прокомментировали захват власти в Афганистане боевиками

Ветераны НАТО, которые проходили службу на территории Афганистана, возмущены тем, что власть в этой стране была захвачена «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Одна из собеседниц издания USA Today, супруг

В Киеве заявили, что бегство США из Афганистана является «мрачным уроком» для Украины

Украинский военный аналитик Юрий Романенко прокомментировал бегство американской армии из Афганистана. Романенко отмечает, что Кабул с 2012 года является вне НАТО основным союзником для США. Этот статус с 2014 года
  • Анна
  • 16.08.2021
  • читать 1 минуту

«Морские котики» США готовятся к войне против России или Китая

Поскольку конкуренция США и стран НАТО с Китаем и Россией накаляется, Navy SEAL – военно-морской «спецназ» США – ищет способы сохранить свою актуальность после двух десятилетий контртеррористических операций. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |