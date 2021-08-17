Юрий Лямин, эксперт по военным вопросам, в рамках беседы с журналистами «Известия», назвал причины того, почему из Афганистана начали массово убегать военные летчики.

Согласно его словам, даже когда официальные власти имели контроль над страной, пилоты не могли сказать, что чувствуют себя в безопасности, так как за ними постоянно охотились талибы (Талибан – террористическая организация, запрещенная в России). Поэтому в настоящее время, даже несмотря на получение амнистии, они боятся быть убитыми боевиками, так как в прошлом наносили по ним воздушные удары. Чтобы избежать расправы, они убежали в соседние государства.

Военный специалист отметил, что в Сети начали появляться непроверенные сведения о том, что на аэродромах Таджикистана приземлились еще 3 самолета с летчиками афганских ВВС. Лямин не исключил, что подобных случаев может быть намного больше – их просто не озвучивают в СМИ.