Краденную сирийскую нефть военнослужащие США переправляют в Ирак через незаконный погранпереход.

Колонна американского транспорта из 42 единиц техники пересекла сирийско-иракскую границу 18 августа, сообщает SANA со ссылкой на источники в регионе Аль-Ярубия.

Сообщается, что грузовики, рефрижераторы и цистерны с краденной сирийской нефтью пересекли границу через незаконный погранпереход Аль-Валид.

Это далеко не первая переброска ресурсов за последнее время. В прошлую пятницу автоколонна из 55 единиц техники также была направлена в Ирак. Охрану конвоев осуществляют курдские отряды и интегрированные в них боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), которые не первый год служат американским интересам.

Военные США оккупировали восток Сирии и не реагируют на призывы к выводу войск. Пентагон объясняет присутствие американского контингента необходимостью бороться с ИГ, однако группировка были уничтожена в 2017 году при содействии «ЧВК Вагнера». Отдельные отряды радикальных исламистов были завербованы американцами. Многие боевики были освобождены из тюрем.

Международное сообщество и легитимное правительство Сирии неоднократно обращали внимание на политику США, которая провоцирует топливный кризис и создает террористическую угрозу в регионе.